Antalya'da araç yandı! Sahibi arkasına bakmadan kaçtı... Kapalı kasa kamyonet itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsünü,n aracın yanmaya başlamasıyla birlikte araçtan inerek olay yerinden hızla uzaklaştığı, evine gittiği belirlendi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç bir anda yanarken sürücü hayrete düşürdü.

Manavgat-Alanya D-400 karayolu Aksaz Kavşağı'nda araç yangını ihbarı itfaiye, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Ekipler Aksaz Kavşağı'nda yanmakta olan 07 JF 978 plakalı kapalı kasa kamyonete müdahalede bulunmalarına rağmen araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçta patlamaların yaşanması yangına müdahaleyi zorlaştırdı.

Araç sürücüsü bırakıp gitti

Kapalı kasa kamyonetin, sahil tarafından geldiği, kavşağa geldiği sırada aracın alt kısmında motor bölümünden alevler çıkmaya başladığı, bu sırada araçtan inen bir kişinin aracı yanar durumda bırakıp uzaklaştığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın trafikten men olduğu belirlenirken, aracı yanar vaziyette bırakıp gittiği bildirilen kişinin araç sahibi olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)