Antalya'da araca aşk mesajları yazıldı Muratpaşa'da park halindeki bir otomobilin üzerine sprey boya ile kalp işaretleri çizildi, lastikleri de kesildi.

DHA Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yener Ulusoy Bulvarı'nda bir şirkete ait park halindeki otomobilin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile kalp işaretleri çizilip, 'Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' yazıldı. Plakası boyanan aracın 4 lastiğinin kesici bir aletle kesildiği de görüldü. Yapanlar aranıyor Polis, ihbar sonrası şüpheli ya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Araç sürücüsü büyük şaşkınlık yaşadı.