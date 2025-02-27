Antalya’da aranan 542 kişi tutuklandı

İHA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda da kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 542 kişi ele geçirildi.

ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİLER

Aranan şahıslar arasında, 61 hırsızlık, 99 dolandırıcılık, 3 yağma, 10 cinsel suç, 3 öldürme ve 366 diğer suçtan zanlı yer alırken, ayrıca kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 188 kişi de yakalanarak adli mercilere sevk edildi.