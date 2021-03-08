Antalya'da aranan Mervenur Polat ölü bulundu

Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cansız bedeni bulunurken, 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.

CESEDİ ÇATIDA BULUNDU

Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında folyoya sarılı bulundu.

Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

KURYE İLE BABASININ EVİNE GÖTÜRDÜ

Genç kadının ölünce koktuğu için polise haber vermediğini söyleyen C.A., cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi.



