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    Antalya'da aranan Mervenur Polat ölü bulundu

    Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cansız bedeni bulunurken, 5 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.03.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 12:16
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    Antalya'da aranan Mervenur Polat ölü bulundu

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.

    CESEDİ ÇATIDA BULUNDU

    Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında folyoya sarılı bulundu.

    Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.

    Mervenur Polat

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

    Mervenur Polat

    KURYE İLE BABASININ EVİNE GÖTÜRDÜ

    Genç kadının ölünce koktuğu için polise haber vermediğini söyleyen C.A., cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi.

    Mervenur Polat

    Mervenur Polat

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