Antalya’da aranması olan şüpheli, soyduğu gümüşçünün ürünlerini komşu esnafa sattı Daha önce iki kez gümüş kolye çaldığı çarşıda, ürünleri satmaya çalışırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Hırsızın bir dükkandan 4 kolye çaldığı ve ardından komşu dükkanlara sattığı ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Hırsızlar için mekan fark etmiyor... Kimi zaman hırsızlık olaylarında yapılan arsızlıklar, ekiplerin radarına takılıyor. Bu kez olayın adresi Antalya. Dün Muratpaşa ilçesindeki Antalya Kuyumcular Çarşısı’na hırsız dadandı. 3'üncü gelişinde şüphe uyandırdı 25 yaşındaki H.Ö., gümüş satılan Mustafa Balık’a ait iş yerinden farklı tarihlerde iki kez yaklaşık 15 bin lira değerinde 4 gümüş kolye çaldı. Şahıstan şüphelenen Balık, üçüncü gelişinde ise H.Ö.’yü takibe alıp gümüş dükkanına girdiği sırada çevredekilerle birlikte yakalayıp polise haber verdi. Gözaltına alındı Bölgeye yakın noktada devriye görevi yapan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil yaya ekipleri dükkana gelip, şüpheliyi kelepçeledi. Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte gözaltına alınan H.Ö., ekip otosuna alınarak polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilerin ‘Neden gümüş çaldın?’ sorusunu da yanıtsız bıraktı. Farklı gümüşçülere sattı Öte yandan kayıp olarak arandığı belirlenen H.Ö.’nün, çaldığı 4 kolyeyi belirli aralıklarla aynı yerde farklı gümüşçülere sattığı, son kolyeyi satmak için geldiği sırada yakalandığı ortaya çıktı.