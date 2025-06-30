Denizli'de arkadaşlar arasında klima kavgası: 1 ölü Cinayetin hem şüphelisi hem de ihbarcısı olan yabancı uyruklu trans birey, klima yüzünden çıkan kavgada bir arkadaşının diğerini öldürdüğünü öne sürerken olayda, Sina K.C.K.'nin bıçakla boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.