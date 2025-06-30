Denizli'de arkadaşlar arasında klima kavgası: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde skandal bir olay meydana geldi.
Meydana gelen olayda, 27 yaşındaki İran uyruklu trans birey Seyit A.M., polis merkezine giderek cinayet ihbarında bulundu.
BIÇAKLA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Yapılan incelemelerin ardından Sina K.C.K.'nin, bıçakla boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Yürütülen soruşturma kapsamında trans birey Seyit A.M.'nin ifadesi üzerine olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen yine İran Uyruklu 26 yaşındaki Hadi J., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.
KLİMA NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMANIN BÜYÜDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ
Öldürülen Sina K.C.K.'nin üst kattaki komşusu olan trans birey Seyit A.M., emniyetteki ifadesinde Hadi J. ile Sina K.C.K. arasında klima nedeniyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söyledi.
Daha sonra Hadi J.'nin bıçakla Sina K.C.K.'nin boğazını keserek öldürdüğünü belirten Seyit A.M., evden ayrılarak Hadi J.'nin ikametine gittiklerini, Hadi J.'nin daire çıktığı sırada kendisinin ise kaçarak polis merkezine giderek ihbarda bulunduğunu söyledi.
Hadi J. ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, olayı görmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.