İHA
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında adeta facianın kıyısından dönüldü.
KazAlanya-Manavgat D-400 kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü İsmail P., kırmızı ışıkta bekleyen Bilal O.'nun kullandığı otomobile sol arka tamponundan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşaktan Doğançam Mahallesi’ne dönmekte olan Süleyman Y. yönetimindeki kamyona çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıyan kazada, 07 ABB 324 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail P. yaralandı.
1 YARALI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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