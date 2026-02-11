Antalya'da asker eğlencesinde tünel kapattılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Alanya'ya bağlı Kuzyaka Mahallesi'nde asker eğlencesi konvoyu adı altında Dim Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından kamera görüntüleriyle tespit edildi.

CEZA YAĞDI

Ekiplerin inceleme ve denetimleri sonucunda tüneli kapatan, araçtan inerek trafiği engelleyen ve eğlence düzenleyen 4 sürücü ve 4 yaya olmak üzere 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

4 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar trafikten menedildi. Ayrıca olaya karışan 8 kişi hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.