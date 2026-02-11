Abone ol: Google News

Antalya'da asker eğlencesinde tünel kapattılar

Alanya ilçesinde asker eğlencesi konvoyuyla tüneli araç trafiğine kapatan 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL idari para cezası uygulanıldı, araçlar trafikten menedildi.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 13:23
  • Alanya'da asker eğlencesi konvoyu, Dim Tüneli'ni kapattı ve trafik güvenliğini tehlikeye attı.
  • 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL ceza verildi, araçlar trafikten menedildi.
  • 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Antalya Alanya'ya bağlı Kuzyaka Mahallesi'nde asker eğlencesi konvoyu adı altında Dim Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak  vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından kamera görüntüleriyle tespit edildi.

CEZA YAĞDI

Ekiplerin inceleme ve denetimleri sonucunda tüneli kapatan, araçtan inerek trafiği engelleyen ve eğlence düzenleyen 4 sürücü ve 4 yaya olmak üzere 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

4 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar trafikten menedildi. Ayrıca olaya karışan 8 kişi hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. 

