Antalya'da aşkını başkasının aracına kazıdı: Otomobil sahibi hayatının şokunu yaşadı Serik ilçesinde yaşayan "Arabam benim her şeyim" diyen otomobil düşkünü adam, lüks aracının bıçakla çizildiğini fark etti. Duruma tepki gösteren vatandaş, "Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Küçükgüzel, akşam saatlerinde aracına yakıt almak için petrol istasyonuna gitti.

Petrol istasyonu çalışanının, "Aracın arkasına kazıyarak yazı yazılmış gördün mü?" demesiyle dünya Küçükgüzel'in başına yıkıldı.

Cama ve kaportaya bıçakla "Azram" isimlerinin kazındığını gören adam, bu kişileri tanımadığını ifade etti.

"Cama yazdın neden kaportaya da yazıyorsun"

Aracına yapılanları petrol istasyonunda görevli kişinin söylemesiyle öğrendiğini anlatan Küçükgüzel, "Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Cama yazdınız, neden kaportaya yazı yazıyorsunuz? Azram, Figen yazmışlar. Yazık ya biz buna para verdik, ucuz bir araba değil. Bıçakla kazımışlar gördüğüm kadarıyla. Bayağı derin yazmışlar, rezalet bir durum. Bu işin peşini bırakmayacağım ve şikayetçi olacağım bunu yapanlardan." diye konuştu.

"Aşkını mı ilan etti bilmiyorum araba benim her şeyim"

Yazan kişinin bunu neden yaptığını anlayamadığını belirten Hasan Küçükgüzel, “Aşkını mı ilan etti bilemiyorum. Görünce şaşırdım. Petrole yakıt almaya gitmiştim. İstasyon görevlisi, "Aracın arkasına kazıyarak yazı yazılmış gördün mü?" dedi. O zaman öğrendim ve çok şaşırdım. Sonra arkadaşlarıma sordum, biliyor musunuz diye. Ne Azra ne Figen diye birini tanımıyorum. Moralim çok bozuldu. Çünkü araba benim her şeyim." diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)