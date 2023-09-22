Antalya'da ayı ve 2 yavrusu drone'la görüntülendi Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yükselen drone'a zirvedeki ayı ile 2 yavrusunun görüntüleri yansıdı.

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DHA

Türkiye'nin zengin yaban hayatı kameralara yansımaya devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Akseki'de Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisindeki koruma, kontrol ve yaban hayatı gözlem çalışması yapıldı.

Zirvede görüntülendiler

Bölgenin en zengin ve önemli yaban hayatına sahip sahalardan olan Gidengelmez Dağları'nın zirvesindeki kayalıklarda ayılar dronla kayıt altına alındı.

Antalya ve Konya illeri sınırlarındaki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın toplam büyüklüğü, 16 bin 134 hektar. Konya'da kalan alanı 3 bin 104 hektar.

2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak tescil edilen bölgede, 2019 envanterine göre 411 civarında yaban keçisinin yaşadığı tespit edildi.

Antalya'da Akseki ilçesi sınırları içinde yer alan Gidengelmez Dağları esas alınarak düzenlenen bu saha, başta dağkeçisi, ayı, domuz, tavşan, tilki ve porsuk varlığına sahip.

Tırmanması oldukça zor olan Gidengelmez Dağları’nın doğası, bu sahaya ayrı bir çekicilik kazandırıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)