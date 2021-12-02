Antalya'da Aylin Alkutay, eski kocası tarafından öldürüldü

Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi 2 çocuk annesi Aylin Alkutay, ziyaretine gelen eski kocası tarafından katledildi. Alkutay’ın ölümü, Ülkü Ocakları’nda derin üzüntü yarattı.

Bir kadın daha cinayete kurban gitti…

Bu kez şehir Antalya…

Döşemealtı ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında, eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile 30 yaşındaki Hayriye Aylin Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ ANNE EVİNDE CAN VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen katil M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre delil çalışması yaparken talihsiz kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılan genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu.

Annenin, “Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar.” sözleri yürekleri dağladı.

ÜLKÜ OCAKLARI’NI DERİNDEN SARSAN CİNAYET

Öte yandan Hayriye Aylin Alkutay’ın, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemelaltı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı olduğu öğrenildi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde de görevli olan Alkutay ile ilgili sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

“ZALİMCE BİR SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ”

Acı haberi alan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay evladımızın zalimce bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayriye evladımıza Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır, başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun.” mesajını paylaştı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise “Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.” sözlerine yer verdi.