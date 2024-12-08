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DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Osman Bülüç, D400 kara yolu üzerinde bisikletiyle seyrederken, kavşaktan dönmek istediği sırada bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yola savruldu.

Bisikleti bir yana kendisi bir yana sürüklenen Bülüç, meydana gelen kazada ağır yaralandı.

KAZA YAPTIĞI YERDE BABASINI KAYBETMİŞTİ

Aynı kavşakta yaklaşık 15 yıl önce bir aracın çarpması sonucu babası vefat eden Osman Bülüç, Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

31 Mart'taki seçimlerde bağımsız belediye başkanı adayı olan ve seçim kampanyasında bisikletiyle gerçekleştirdiği propaganda çalışmalarıyla seçmenin ilgisini çeken Bülüç, taburcu oldu.

"BİR DAHA BİSİKLETE BİNMEYECEĞİM"

Evine dönen Bülüç, kaza ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: