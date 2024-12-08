Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Osman Bülüç, D400 kara yolu üzerinde bisikletiyle seyrederken, kavşaktan dönmek istediği sırada bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yola savruldu.
Bisikleti bir yana kendisi bir yana sürüklenen Bülüç, meydana gelen kazada ağır yaralandı.
KAZA YAPTIĞI YERDE BABASINI KAYBETMİŞTİ
Aynı kavşakta yaklaşık 15 yıl önce bir aracın çarpması sonucu babası vefat eden Osman Bülüç, Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
31 Mart'taki seçimlerde bağımsız belediye başkanı adayı olan ve seçim kampanyasında bisikletiyle gerçekleştirdiği propaganda çalışmalarıyla seçmenin ilgisini çeken Bülüç, taburcu oldu.
"BİR DAHA BİSİKLETE BİNMEYECEĞİM"
Evine dönen Bülüç, kaza ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:
Kaza günü çarşıdan evime gidiyordum. Kaza sonrası kendimi hastanede buldum. 12 gün Antalya Şehir Hastanesi'nde yattım. Allah, beni Serik halkına ve aileme bağışladı. Herkesten Allah razı olsun. Kaza sonrası ayağımda ve kolumda kırıklar oluştu. Boynumda ezilme var. Doktorlar iyi olduğumu söyledi. Bisiklete bundan sonra kesinlikle binmeyeceğim, yürüyeceğim. Kaza anlık olay, herkesin daha dikkatli olmasını istiyorum. Kaza sonrası arayan çok oldu. Sevenlerimizin duasıyla ayakta kaldım. Herkese teşekkür ediyorum.
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