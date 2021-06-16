Antalya'da balkondan halı silkelerken düşüp, öldü

Balkondan halı silkelediği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan kadının kızı, “Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin" diyerek gözyaşı döktü.

53 yaşındaki Satı Üçgül, Antalya’nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4276 Sokak'taki 5 katlı Yasemin Apartmanı'nın 1'inci katındaki balkonda halı silkelediği sırada bir anda dengesini kaybedip, beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Üçgül yaşamını yitirdi.

3 çocuk annesi Üçgül'ün ölüm haberini alıp gelen kızı Elif Üçgül, uzun süre gözyaşı döktü.

“SEN DE BABAM GİBİ BENİ BIRAKIP, GİTTİN”

Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Üçgül, "Annem ben sensiz ne yaparım. Sen de babam gibi beni bırakıp, gittin." diye gözyaşı döktü.

Elif Üçgül, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Satı Üçgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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