Antalya'da başıboş sokak köpeği sürücüleri peşinden koşturdu

İHA
Başıboş sokak köpekleri trafikte tehlike saçıyor...
Antalya'da Muratpaşa ilçesinde öğle saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir sokak köpeği sürücülere zor anlar yaşattı.
Trafiğin işlek olduğu cadde ortasında refüjde bir köpeğin olduğunu gören sürücüler önce durarak köpeği kurtarmak istedi.
Sürücülere zor anlar yaşattı
Sürücülerin yakalamak istediği köpek, kaçmaya başladı.
Köpeğin kaçması ile birlikte bazı sürücüler de yakalamak için peşinden gitti.
Gözden kayboldu
Zaman zaman sürücülerin önünü keserek durdurduğu köpek yine kaçmayı başardı.
Bir süre sonra yorulan sevimli köpek, 500 metre kaçtıktan sonra karşıya geçerek gözlerden kayboldu.