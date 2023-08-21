Antalya'da başıboş sokak köpeği sürücüleri peşinden koşturdu
İHA

Başıboş sokak köpekleri trafikte tehlike saçıyor...

Antalya'da ilçesinde öğle saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir sokak köpeği sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafiğin işlek olduğu cadde ortasında refüjde bir köpeğin olduğunu gören sürücüler önce durarak köpeği kurtarmak istedi.

Sürücülere zor anlar yaşattı

Sürücülerin yakalamak istediği köpek, kaçmaya başladı.

Köpeğin kaçması ile birlikte bazı sürücüler de yakalamak için peşinden gitti.

Gözden kayboldu

Zaman zaman sürücülerin önünü keserek durdurduğu yine kaçmayı başardı.

Bir süre sonra yorulan sevimli köpek, 500 metre kaçtıktan sonra karşıya geçerek gözlerden kayboldu.