Antalya'da başsavcı ile avukat arasında tuvalet tartışması Kaş Adliyesi'nde dün mesai bitimine doğru Avukat Hakan Tüzen ile Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında personel tuvaletinin kullanımına yönelik tartışma yaşandı. Avukat Tüzen, başsavcının koruma polisi tarafından zorla tuvaletten çıkarıldığını iddia etti.

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DHA

Antalya'nın Kaş Adliyesi'nde dün saat 16.50 sıralarında adliye personeline ait tuvaleti kullandığı gerekçesiyle Avukat Hakan Tüzen ile o sırada tuvalete giren Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktığı ve avukatın zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren tutanak hazırlandı.

Tutanak, tuvaletten zorla çıkartıldığını öne süren Avukat Hakan Tüzen ve görgü tanığı avukatların imzasını taşıdı. Adliyedeki işleri bittikten sonra Baro odasında bulunan erkekler tuvaletinin anahtarını alarak adliye personelinin ve avukatların sürekli kullandığı tuvalete gittiğini belirten Hakan Tüzen, tutanakta yaşananları şöyle anlattı:

"Yıllardır avukatlar bu tuvaletleri kullanır"

O sırada Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu da tuvalete giriyordu ve kapı açıktı. Ben de elimde anahtarla içeri girdim. Savcı bana dönerek, 'Beyefendi burası personel tuvaleti aşağıda tuvalet var' dedi ve çıkmamı istedi. Ben de kendisine cevaben, 'Ben de avukatım, Kaş avukatıyım' dedim. Adı geçen Başsavcı bana tekraren, 'Burası personel tuvaleti, kullanamazsın' dedi ve tekrar tuvaletten dışarı çıkmamı söyledi. Ben de bu defa kendisine, 'Yıllardır bu tuvaleti bizler kullanırız. Tüm avukatlar kullanır, bizler de bu adliyedeyiz' dedim. Kendisi daha ileri giderek, 'Ben Başsavcıyım ve bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum' dedi. Ben de 'Avukatım ve bu tuvaleti kullanma hakkım var' dedim. Sonrasında ismimi sordu. Ben de 'Avukat Hakan Tüzen' dedim. Bana cevaben ve yüksek ses tonu ile 'Ben Başsavcı olarak seninle uğraşacağım, göreceksin, çık dışarıya, burayı kullanamazsın' dedi. Ben de 'Ne yapmak istiyorsan yap' dedim.

Koruma polisiyle beni dışarı çıkarttı

Tuvaletin kapısı da açıktı bu arada. Adliyede görevli polis memuru Gökhan Çakır ile kendi özel koruması olan polis memuru Samet'i koridorda bağırarak çağırdı. Bu olaya o sırada koridorda bulunan görevli personel ve diğer avukat meslektaşlar da tanık oldu. Görevli iki polis memurundan beni tuvaletten zorla çıkarmalarını istedi. Ben de kendisine çıkmayacağımı söyledim. Polis memuru Gökhan Ç., tuvaletin kapısında beklerken, koruma polisi Samet arkama dolaştı ve sol kolumdan ve sırtımdan tutarak, zorla beni tuvaletten dışarıya koridora doğru ittirdi ve zorla dışarıya çıkardı. Olay sonrasında diğer meslektaşlarımız eşliğinde Baro odasına geçtim. Baro odasına geçtiğimde benim sicilimi almak üzere adliye personeli (İdari İşler Sorumlusu) Hasibe Arıkan'ı gönderdi. Bu olay şahsıma yöneltildiği kadar mensubu olduğum meslek grubu açısından da son derece üzücü ve kabul edilemezdir.

Baro yönetimi Kaş'a gidiyor

Avukat Hakan Tüzen'in yanı sıra tutanakta Avukat Ferhat İlçi, Huriye Gür Gökçe ve Baro Kaş İlçe Temsilcisi Avukat Erdem Topak'ın imzalarına yer verildi. Olaya, Antalya'da çok sayıda avukat tepki gösterdi.

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, baro yönetimiyle birlikte Kaş ilçesine yola çıktı. Baro Başkanı Geçilmez, saat 12.00'de Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

Başsavcı, tutanak ve görüntüleri HSK'ya gönderdi

Kaş Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu ise hazırladığı tutanak ve olayı görüntüleyen koridordaki kameraya ait video görüntülerini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdi. Başsavcı Gökhan Feyzoğlu, HSK'ya gönderdiği tutanakta, yaşanan olayların avukat Hakan Tüzen'in tutanakta iddia ettiği gibi olmadığını, hem kendisini hem de Kaş Başsavcılığı'nı karalamaya dönük birtakım hareketler olduğunu anlattı.

Tutanaktaki ifadelerine göre video görüntülerinde her şeyin açık olduğu, herhangi bir zorlama veya benzeri bir şey yaşanmadığını dile getiren Başsavcı Feyzoğlu, iddiaları reddetti. Tutanakta Başsavcı Feyzoğlu, adliyedeki bu tuvaletin personel, hakim ve savcılara ait olduğu, başka kimsenin kullanımında olmadığı, kapısında 'personel harici giremez' yazısının bulunduğuna dikkati çekerek, şahsı tanımadığını, bir anda arkasında görünce tamamen güvenlik kaygısıyla sorduğunu ve kendisine 'sen kimsin'ler ve benzeri ifadeler kullanıldığını dile getirdi.

Antalya Barosu Başkanı Geçilmez: "Talihsiz ve üzücü bir olay"

Kaş Adliyesi'nde Başsavcı Gökhan Feyzoğlu ile avukat Hakan Tüzen arasındaki tartışmaya ilişkin Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyesi Gökhan Bozkurt, Antalya Barosu yöneticileri, çok sayıda avukatın katılımıyla Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Yaşananları talihsiz ve üzücü olarak nitelendiren Hüseyin Geçilmez, avukatları yargının üç sac ayağından biri olarak görmeyen, adliyelerde avukatlara hak ettiği muamelenin tersini gösteren anlayışa karşı seslerini yükseltmek için geldiklerini söyledi.

Yakın zamanda avukatlara yönelik özellikle adliyelerde kabul edilemez davranışlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Geçilmez, şunları söyledi:

Meslektaşımız Hakan Tüzen Kaş Adliyesinin Başsavcısı tarafından 'Bu tuvaleti kullanamazsın, ben başsavcıyım kimin kullanacağına ben karar veririm' şeklinde sözlü şiddete uğramış, yine başsavcının talimatı ile özel korumasınca zor kullanılmak suretiyle avukatların yıllardır kullandığı tuvaletten çıkartılmıştır. Yaşanan bu çirkin olayın izah edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Ülkemiz ve yargı dünyası için asıl üzücü olan bir Cumhuriyet Başsavcısının yasada açık olarak belirtilen asli görevleri ile ilgilenmek yerine avukatların tuvalet ihtiyacını kendine dert edinmesidir.

"HSK'yı göreve davet ediyoruz"

Kaş ilçesinin bu olayla ülke gündemine taşındığını kaydeden Geçilmez,

Her ne kadar komik ve aciz duruma düşen bizzat başsavcı olsa da başında 'Cumhuriyet' ibaresi olan savcılık makamının itibarını zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. HSK tarafından başsavcı olarak görevlendirilen Gökhan Feyzoğlu'nun başsavcılık görevinin ağırlığını taşıyamadığı, işini layığıyla yerine getirmediği, liyakata sahip olmadığı ve oturduğu koltuğu kibir ve zulüm aracına dönüştürdüğü sabittir. Bu aşamadan sonra artık yargı teşkilatımız, meslektaşlarımız ve Kaş ilçemiz için yapılması gerekenleri konuşmalıyız. Antalya Barosu avukatları olarak Gökhan Feyzoğlu'nun görevden el çektirilmesi için her türlü girişimde bulunacağız. Gerekli işlemlerin yapılması için HSK'yı göreve davet ediyoruz

diye konuştu.

"Yurttaşlar adalet bekliyor"

TBB yönetim kurulu üyesi avukat haklarından sorumlu Gökhan Bozkurt ise

Meslektaşımız en temel insani ihtiyacını evi ve çalışma alanı olan adliye binasında gidermek istediğinde, bir başsavcının küçük egosuyla karşılaştı ve biz bugün burada toplanmak zorunda kaldık. Kimsenin duyduğunda aklının almadığı, sosyal medyada bile ne yazık ki alaylı ifadelerle bahsedilen adliyenin önündeyiz. Bu adliyeden ya da 81 il, vilayetin her ilçesinde adliyelerdeki yurttaşın beklediği tek bir şey var, adalet. Bu adliyelerin içerisinde hala küçük bir umutla avukatlara sarılarak haklarının güvencesi olan o umudu büyütmek istedikleri şey sadece adalet, skandal değil. Hele bu tuvalet kullanma üzerinden yaşanan kavga gibi bizim söylerken utandığımız haberleri duymak değil

dedi.

"Derhal görevden uzaklaştırın"

Adaletin tecili ve adil yargılanma hakkı için bazen saatlerce bir duruşmayı beklemek zorunda olan avukatların tuvaleti kullanamadığını duymaktan bu milletin ar ettiğini kaydeden Bozkurt, şöyle devam etti:

Biz meslektaşları olarak ve Türkiye'de 81 baro başkanı ve mensupları da burada bu olaya imza atan başsavcının belki hissetmediği utancı 81 il, vilayette hissettiler. Burada yapılanın karşılıksız kalacağını kimse düşünmesin. Antalya Baromuz gerekeni yapacak. TBB de Antalya Barosu ile beraber tüm yasal girişimlerde bulunacaktır. HSK'ya yazılı dilekçe vermeden önce de buradan sesleniyorum. 2802 sayılı kanunun 77'nci maddesinin gereğini lütfen derhal yapın. Bu soruşturmanın doğru yürütülebilmesi için bu başsavcının burada kalmaması açık ve kanunda çok açıktır bu nokta. Gereğini yapın, 77'nci maddeyi işletin ve derhal görevden uzaklaştırın.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)