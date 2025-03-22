Antalya’da beton mikseri kamyonetle çarpıştı

İHA
Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda korkutucu bir kaza meydana geldi.
Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Koçak’ın kullandığı 07 BRF 833 plakalı beton mikseri, aynı istikametteki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeride geçen Ahmet Ali Kara’nın kullandığı 07 LNG 18 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada kamyonet refüje çarparak devrilirken yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Ali Kara, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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