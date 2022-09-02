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- Antalya'da, beton mikseri yıkayıp çevreyi kirleten şoförlere ve şirkete ceza
Antalya'da, beton mikseri yıkayıp çevreyi kirleten şoförlere ve şirkete ceza
- 02.09.2022 - 16:06
Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Mavikent ile Adrasan bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ve çevrenin korunması için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Mavikent-Karaöz-Adrasan yolu kenarında 2 beton mikseri fark etti.
Özel bir hazır beton şirketine ait mikserlerdeki atık betonların yıkanarak araziye döküldüğünün ve çevrenin kirletildiğinin tespit edilmesinin üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
131 bin 516 liralık tutanak düzenlendi
DHA’nın haberine göre; mikser şoförleri N.A. ve S.K. ile şirket hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan toplam 131 bin 516 lira idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak düzenlenip Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi.
Adli işlem başlatıldı
Ayrıca 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan şoförler ve şirket hakkında Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından adli işlem başlatıldı.