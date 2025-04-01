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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkol alan Denizhan Deniz ve Uygar Özen, saat 05.00 sıralarında bulundukları yere Mahmut Eren Yılmaz'ı davet etti.

Bir süre sonra aralarında çıkan tartışma yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz, Deniz ve Özen'i meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

Ekipler, Denizhan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı Özen de sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uygar Özen, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Diğer yandan kaçan Mahmut Eren Yılmaz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Yılmaz'ın, alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde, bir otomobilin arkasında alkol alan tanımadığı 2 kişinin kendisini yanlarına davet ettiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığını söylediği belirtildi.