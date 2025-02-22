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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan 2 katlı apartmanın daire boşluğunda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dairede oturanlar, apartman boşluğunda kapılarının önünde alevleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN MERDİVENİYLE KURTARILDI

İhbarla beraber olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederken içeride birilerinin olduğunun belirtilmesi üzerine yangın merdiveniyle bir kadını çıkardı.

45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla çatıda bulunan odunlara da sirayet eden yangını söndürürken, soğutma çalışmalarını da sürdürdü.

Yangın esnasında ev sahibi İsa Tektaş, eşi Zeynep Tektaş ve 2 aylık bebeği Meryem'i de alarak kendisini sokağa attı.

YANGINA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Sağlık ekibi, 2 aylık bebeği tedbir amaçlı ambulansa alarak kontrolünü sağladı.

Yangında evden çıkartılan ismi öğrenilemeyen kadın ile çevredekilerin büyük korku yaşadığı görüldü.

Ekipler yangının çıkışıyla ilgili incelemesi devam ediyor.