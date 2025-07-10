Antalya'da bisiklet sürücüsü minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Manavgat ilçesinde yaşanan kazada minibüs ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.