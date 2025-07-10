Antalya'da bisiklet sürücüsü minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde facianın ucundan dönüldü.
Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda yaşanan olayda seyir halindeyken kavşak sisteminden dönmek isteyen Ali T. Ö.'nün kullandığı minibüs, Muhittin Ersoy Bulvarı'nda seyir halindeki Serdar A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, elektrikli bisiklet, minibüsün ön tamponunun altında kalırken, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Serdar A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan yaralı sürücü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.