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Antalya'da bisiklet sürücüsü minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Manavgat ilçesinde yaşanan kazada minibüs ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA İHA
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Antalya'da bisiklet sürücüsü minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde facianın ucundan dönüldü. 

Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda yaşanan olayda seyir halindeyken kavşak sisteminden dönmek isteyen Ali T. Ö.'nün kullandığı minibüs, Muhittin Ersoy Bulvarı'nda seyir halindeki Serdar A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, elektrikli bisiklet, minibüsün ön tamponunun altında kalırken, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Serdar A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtulan yaralı sürücü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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