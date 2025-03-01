Antalya'da bir geceliğine ayrıldığı evini hırsızlar boşalttı

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Turgay Paltaoğlu, araç takası yapmak için ailesi ile birlikte evden ayrıldı.

Kısa süre sonra ailenin bir komşusu evde gördüğü hareketlilik üzerine Paltaoğlu'nu arayarak "taşınıyor musunuz" diye sordu.

Bu arama üzerine evlerine hırsız girdiğini anlayan aile, hızla ikametlerine geri döndü.

HIRSIZLAR EVİ BOŞALTTI

Evine geldiğinde ise kapısının kırık olduğunu ve evin tamamen boşaldığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kendisi de bir yandan evini soyan kişiye ulaşmaya çalıştı.

HIRSIZA ULAŞTI

Araç plakasından öğrendiği şahsı aradı ama iddiaya göre engellendi.

Daha sonra babasına ve akrabalarına ulaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tüm çabaları sonuçsuz kalınca hırsıza sosyal medyadan etiket yaparak eşyaları geri almaya çalışsa da bir sonuç alamadı.

Olay sonrası polis ekipleri ilgili incelemede bulunarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

KOMŞULARI TAŞINDIKLARI DÜŞÜNDÜ

Turgay Paltaoğlu, "Ailemle beraber evden ayrıldıktan sonra araç takası yapmak için Korkuteli'ne gittim. Aracım arıza yaptığı için orada kaldım. Komşum beni aradı, 'Sen ev mi taşıyorsun? Birileri senin evinden eşya taşıyor' diye. Ben taşınmadığımı söyledim ve hemen 112'yi arayıp evimde hırsızlık olayı olduğunu bildirdim.

Daha sonra özel taksi tutarak evime geldim. Kapımın kırık olduğunu, evimden eşyalarımın çalındığını gördüm ve şikayetçi oldum. En az 25 bin liralık zararım var. Halıları, perdeleri, kızımın yatağını, battaniyeleri, mutfak eşyalarının tamamını götürmüşler. Otomobilin plakasını sorgulattım ve şahsı öğrendim, telefonla aradım. Daha sonra beni engelledi. Şaşkın bir haldeyim" diye konuştu.