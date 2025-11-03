Antalya'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocasını bıçakladı

- Antalya'nın Alanya ilçesinde, Rus uyruklu M.G., boşanma aşamasındaki eşi A.G.'yi bıçakla yaraladı.
- Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, M.G. olayda kullanılan bıçakla gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, ilçe genelinde yerleşik yaşayan Rus çift arasında site girişinde tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.G. yanında bulunan bıçakla eşi A.G.'yi yaraladı.
YARALANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.G.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan M.G.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.