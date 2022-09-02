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    Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada

    Ailesiyle tatil yaptığı otelde havuza giren Ömer Asaf D. (7), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki bir kişi tarafından kurtarılan çocuk ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. 
    • 02.09.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:09
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    Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada

    Antalya'da Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Ömer Asaf D., havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.

    Havuz kenarında durumu fark edip hemen suya atlayan bir kişi, Ömer Asaf D.'yi çıkardı.

    Çocuğa havuz başında ilk müdahale cankurtaranlar tarafından yapıldı. Ardından gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Ömer Asaf D., tedaviye alındı.

    Durumu ağır

    Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Ömer Asaf D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    DHA'nın aktardığına göre olay anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Polisin olayla ilişkin araştırması sürüyor.

    Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada VİDEO

    Antalya da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada #1

    Antalya da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada #2

    Antalya da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada #3


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