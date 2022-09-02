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Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada

Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun o anları kamerada

Ailesiyle tatil yaptığı otelde havuza giren Ömer Asaf D. (7), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki bir kişi tarafından kurtarılan çocuk ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı.