Antalya'da borç için arkadaşını öldüren sanık için müebbet hapis talebi

DHA

Antalya'da borç kavgası cinayetine ilişkin açılan davada sanıklar, tekrar hakim karşısına çıktı.

Duruşmada dosyayı inceleyen savcı, mütalaasını açıkladı.

Konyaaltı ilçesinde, 20 Mayıs 2024'te Kadir Can İbicek isimli şahıs, sevgilisi Hatice Ç. ile kendisini bir haftadır misafir eden arkadaşı Alper Aldemir'den bin lira borç aldı.

Uzun süre parasını geri alamayan Aldemir, arkadaşlarıyla yeniden buluştukları sırada Hatice Ç.'nin cüzdanını alarak borç ödendiğinde geri vereceğini söyleyerek ayrıldı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Kadir Can İbicek ve kız arkadaşı Hatice Ç., önceden tanıdıkları 07 T 0754 plakalı taksiyi kullanan M.T. ile cüzdanı almak için Alper Aldemir'in evine gitti.

Taksiden inen Hatice Ç., kapıda karşılaşıp tartıştığı Alper Aldemir tarafından tokatlandı.

Hatice Ç.'nin çığlık atması üzerine taksiden inen erkek arkadaşı İbicek, elindeki tabancayla Aldemir'e ateş edip öldürdü.

YARIM SAAT SONRA YAKALANDILAR

Aynı taksiyle kaçan Kadir Can İbicek ve Hatice Ç., olaydan yarım saat sonra yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen sevgililer ile taksi şoförü M.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden İbicek tutuklandı, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Tutuklu sanık Kadir Can İbicek ile cinayete yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen tutuksuz sanıklar M.T. ve Hatice Ç.'nin, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.

'Tasarlayarak kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kadir Can İbicek, öldürme kastı bulunmadığını söyledi.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Tutuksuz sanık Hatice Ç., konuştukları esnada maktulün elinde silah olduğunu belirtti.

Tutuksuz sanık M.T. de suçu olmadığını söyleyerek beraatini talep etti.

"OLAY YERİNE ÖLDÜRMEK İÇİN GELMİŞLER"

Maktul Alper Aldemir'le aynı evde yaşayan kız arkadaşı Hülya Sarı, "Alper onlara para vermişti. Konuşmak için aradılar. Önce sokakta bağırmaya başladılar.

Ancak olay yerine öldürmek için gelmişler. Alper, vücudunun iki yanından vuruldu. Sonra da koşarak olay yerinden kaçtılar." dedi.

KATİLE MÜBBET HAPİS TALEBİ

Oğlunun cinayete kurban gittiğini belirten Safiye Aldemir de başka birilerinin azmettirmiş olabileceğini kaydetti.

Mütalaayı açıklayan duruşma savcısı, Kadir Can İbicek için 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istedi.

Savcı, ayrıca tutuksuz 2 sanık için 'Yardım ve yataklık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi.