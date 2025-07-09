Antalya'da borçlusunu vurup başında bekledi: 5 bin lira alacağım vardı

Antalya'da dün bir çocuk parkında buluştuğu alacaklısı ile Tahir A. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Tahir A.’yı bacağından tabanca ile vurarak yaralayan şahıs, polis aracının sirenlerini duyana kadar yaralının başında bekledi ardından da kaçtı.

Bacağından yaralanan Tahir A. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tahir A.’yı yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda isminin Kerem A. olduğu tespit edilen şahıs, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede Göçerler Mahallesi’nde yakalandı

"5 BİN TL ALACAĞIM VARDI"

Polis merkezine götürülen Kerem A.’nın ilk ifadesinde, Tahir A.’dan 5 bin TL alacağı olduğunu, parayı istemek için buluştuklarını ancak aralarında tartışma çıktığını ve çıkan tartışmada bacağına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

SİLAHI DENİZE ATTI

Kerem A.’nın, olayda kullandığı silahı ise Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı’ndaki falezlerden denize attığı öğrenildi.

Verilen bilgi sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Kerem A.’nın tarif ettiği bölgede dalış yaparak olayda kullanılan silahı aradı.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Kısa süreli arama çalışmasının ardından silah bulunarak ekiplere teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekibinin silah üzerinde yaptığı çalışmanın ardından tabanca, delil torbasına konularak muhafaza altına alındı.

Olayı gerçekleştiren Kerem A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.