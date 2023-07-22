Antalya'da butik otel küle döndü! 2 turist öldü, 10 kişi yaralandı Muratpaşa ilçesindeki butik otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde turistlerin eşyalarını toplarken dumandan etkilenerek banyoda hayatlarını kaybettiği belirlendi.

AA

Antalya'da korku dolu anlar yaşandı.

Tarihi Kaleiçi'nde iki katlı butik otel alevlere teslim oldu.

Dumanların yükseldiğini görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

2 turist hayatını kaybetti

Kontrol altına alınan yangında Lübnanlı turistler Dory Mhomma ve Viviane Saad yaşamını yitirdi.

Norveç, Danimarka ve Hollandalı turistler ile gurbetçilerin de bulunduğu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İtfaiye ekipleri, büyük bölümü ahşap olan ve dar sokakta yer alan oteldeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Banyoda hayatlarını kaybettiler

Yangın sonrası yapılan incelemelerin ardından banyoda hayatını kaybettiği belirlenen Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından kaşık sedyeye alınarak cenaze aracına kadar taşındı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saad ile Mhanna'nın, eşyalarını toplarken dumandan etkilendikten sonra banyoda hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Saad ile Mhann'nın yan odada bulunan çocukları Shana Mhanna (18) ve Shirlay Mhanna'nın (23) ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

"Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık"

Yangını haber alarak işletmesine gelen Betül Kızılkaya, "Çalışanım saat 03.00 sıralarında 'Yangın var çabuk gelin' diye beni aradı. Biz de hemen geldik. Geldiğimizde alevler binayı sarmıştı. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. İtfaiyeciler sağ olsun hızlı hareket ettiler. Burası otel, içeride de 2 kişinin öldüğü söylendi." dedi.