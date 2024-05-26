Antalya'da camiye giren hırsız kasayı kırdı: 15 bin TL çalıp kaçtı Caminin kasasını çekiçle kırarak içinden 15 bin TL alan hırsız, güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine harekete geçen polisler şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızın daha önce farklı camilerden para çaldığı ortaya çıktı.

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İHA

Antalya'da hırsızın hedefi cami kasası oldu.

Manavgat’ın Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Kavaklı Camii'nin kapısının kırılarak içeri girildiğini fark eden cami görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

Ekipler harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede giriş kapısının üst kısmının kırılarak içeri girildiğini ve imam odasında bulunan ve yardımların toplandığı paraların bulunduğu kasanın çekiçle kırılarak açıldığını belirledi.

15 bin TL'yi alıp kaçtı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucu yardım kasasında bulunan 15 bin TL civarında ki nakit paranın çalındığı belirlendi.

Camiye 35 TL'lik zarar verdi

Hırsızın kasada bulunan bozuk paraları ise dokunmadığı görülürken, başta kırılan kapı olmak üzere çalınan parayla birlikte verdiği zararın 35 bin lirayı bulduğu belirtildi.

Ekiplerin caminin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucunda şahsın Şahin Mert G. olduğu belirlendi.

Farlık camilerden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı

Şahin Mert G.’nin daha önce aynı camiye ve Manavgat’ta değişik camilere defalarca girerek hırsızlık yaptığı ve hırsızlıktan çok sayıda dosyası olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Şahin Mert G.’nin cami avlusunda dolaşma ve camiye girme anları saniye saniye görüntülendi.

Şahsın sırtındaki çantayla spor salonuna giden bir vatandaş izlenimi oluştururken, çantada kerpeten, tornavida, çekiç, keski gibi hırsızlıkta kullandığı malzemelerin olduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)