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- Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü
Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü
- 03.12.2022 - 14:09
- Güncelleme : 03.12.2022 - 14:30
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı inşaat halindeki apartmanın çatısına çıkan kişi, tehlikeli hareketler yapmaya başladı,
Çatı cambazını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İkna olmadı
İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Adının Yusuf Ç. (30) olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin ikna etme çabalarına yanıt vermeyip, annesi ile babasının olay yerine gelmesini istedi.
Antalya'da çatı cambazı,herkese ecel teri döktürdü VİDEO
Çatının ucunda koştu
Eline aldığı sopayla çatının uç kısımlarında tehlikeli hareketler yapan Yusuf Ç., itfaiye ekiplerinin şişme yatak açtığını görünce, “Ne sebeple açıyorsun? Ağabey ben oraya düşmem ki, onu şuraya açacaksın.” dedi.
Ardından çatıda bir anda koşmaya başlayan Yusuf Ç., yürekleri ağza getirdi.
“Öyle bir atacağım ki, hiç kimseye gelmeyecek”
İHA'nın haberine göre çatıda eline geçirdiği tuğlaları parçalayıp etrafa atmaya başlayan şahıs, uyarılara bir türlü kulak asmadı.
Yusuf Ç., “Öyle bir atacağım ki, hiç kimseye gelmeyecek. Garanti veriyorum. Eğer birisine gelirse atlarım, anlaştık mı?” dedi.
Attığı tuğla küçük bir çocuğun yanına düştü
Şahsın attığı tuğla, yaklaşık 50 metre uzaklıkta kaldırımdaki küçük bir çocuğun hemen yanına düştü.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak bölgeyi yaya ve araç trafiğini kapattı.
Vatandaşların tepki gösterdiği şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek aşağı indirildi.
Daha önce de ilginç eylemlere imza attı
Öte yandan Yusuf Ç., daha önce bir AVM’nin dış cephe korkuluk demirlerine çıkmış, saatlerce orada kalmıştı.
Şahıs, ayrı bir eyleminde de 4 katlı kolejin çatısından reklam panosuna atlayıp yürekleri ağza getirmişti.