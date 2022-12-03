Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.774
-0.32%
BTXN Coin
5.40
-3.22%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü

    Daha önce bir AVM'nin dış cephe korkuluğuna çıkan, ayrıca bir kolejin çatısından reklam panosuna atlayan şahıs, bu kez çatıda tehlikeli hareketler yaptı. Şahıs, 4 saatte ikna edilebildi.
    • 03.12.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı inşaat halindeki apartmanın çatısına çıkan kişi, tehlikeli hareketler yapmaya başladı,

    Çatı cambazını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İkna olmadı

    İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Adının Yusuf Ç. (30) olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin ikna etme çabalarına yanıt vermeyip, annesi ile babasının olay yerine gelmesini istedi.

    Antalya'da çatı cambazı,herkese ecel teri döktürdü VİDEO

    Çatının ucunda koştu

    Eline aldığı sopayla çatının uç kısımlarında tehlikeli hareketler yapan Yusuf Ç., itfaiye ekiplerinin şişme yatak açtığını görünce, “Ne sebeple açıyorsun? Ağabey ben oraya düşmem ki, onu şuraya açacaksın.” dedi.

    Ardından çatıda bir anda koşmaya başlayan Yusuf Ç., yürekleri ağza getirdi.

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü #1

    “Öyle bir atacağım ki, hiç kimseye gelmeyecek”

    İHA'nın haberine göre çatıda eline geçirdiği tuğlaları parçalayıp etrafa atmaya başlayan şahıs, uyarılara bir türlü kulak asmadı.

    Yusuf Ç., “Öyle bir atacağım ki, hiç kimseye gelmeyecek. Garanti veriyorum. Eğer birisine gelirse atlarım, anlaştık mı?” dedi.

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü #2

    Attığı tuğla küçük bir çocuğun yanına düştü

    Şahsın attığı tuğla, yaklaşık 50 metre uzaklıkta kaldırımdaki küçük bir çocuğun hemen yanına düştü.

    Polis ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak bölgeyi yaya ve araç trafiğini kapattı.

    Vatandaşların tepki gösterdiği şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edilerek aşağı indirildi.

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü #3

    Daha önce de ilginç eylemlere imza attı

    Öte yandan Yusuf Ç., daha önce bir AVM’nin dış cephe korkuluk demirlerine çıkmış, saatlerce orada kalmıştı.

    Şahıs, ayrı bir eyleminde de 4 katlı kolejin çatısından reklam panosuna atlayıp yürekleri ağza getirmişti.

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü #4

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü #5

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü #6

    Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü #7


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Serpil Çakmaklı son hali
    Magazin

    Serpil Çakmaklı son hali

    Resmi nikahları 33 yıl sonra kıyıldı
    Yaşam

    Resmi nikahları 33 yıl sonra kıyıldı

    Görüş Bildir