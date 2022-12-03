Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü

Antalya’da çatıya çıkan şahıs, herkese ecel teri döktürdü

Daha önce bir AVM'nin dış cephe korkuluğuna çıkan, ayrıca bir kolejin çatısından reklam panosuna atlayan şahıs, bu kez çatıda tehlikeli hareketler yaptı. Şahıs, 4 saatte ikna edilebildi.