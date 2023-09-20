Antalya'da cep telefonuna uzanırken kaza yaptı: Park halindeki midibüse çarptı Manavgat ilçesinde düşürdüğü cep telefonunu almak isterken park halindeki tur midibüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İHA

Antalya'da Mustafa G.'nin kullandığı 32 PN 382 plakalı otomobil, park halindeki 31 B 4319 plakalı tur midibüsüne çarptı.

Kaza sonrası olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ekibinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada 32 PN 382 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Burcu G. ve Nurten G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı tur midibüsünün, arızalandığı için yol kenarına emniyet şeridinde geçici olarak park ettiği bildirildi.

Düşürdüğü cep telefonunu alırken kaza meydana geldi

Yardıma koşan tesis görevlileri, kazayı yaralanmadan atlatan araç sürücüsünün kendilerine, aracı kullanırken aracın içerisine düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kazanın meydana geldiğini söylediğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)