Antalya'da cezaevinden izinli çıkan genç girdiği denizde boğuldu Cezaevinden izinli olarak çıkan 23 yaşındaki genç, denizde boğularak hayatını kaybederken gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

İHA

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, serinlemek için göl ve denizleri tercih ediyor.

Dikkatsiz ve acemi yüzücüler ise boğulma olaylarına sebebiyet veriyor.

Antalya’da 3 gün önce Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 3 arkadaş izinli olarak çıktı.

Bunun üzerine 3 arkadaş bugün sabah saat 09.00 sularında denize girmek için Konyaaltı Sahili’ne geldi.

Denizde hareketsiz kadı

23 yaşındaki Atilla Geriş, arkadaşları kıyıdayken tek başına denize girdi.

Bir süre sonra bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Deniz polisi tarafından bot yardımıyla karaya çıkarılan Geriş'in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları feryat etti

Geriş'in cansız bedeni ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alarak sahile gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)