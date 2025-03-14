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İHA

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, bugün saat 11.30 sıralarında boş bir arazide hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu o sırada devriye gezen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, 31 yaşındaki Nermin Küçükzeybek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

AİLESİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen Küçükzeybek’in eşi ve yakınları büyük bir şok yaşarken, sinir krizi geçiren aile bireylerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

Genç kadının bir süredir madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü ve tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi’nden dün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Küçükzeybek’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.