Antalya'da cezaevinden izinli çıkan kişi, kazada öldü

Dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, 20 gün önce koronavirüs nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı, cezasının bitmesine ise 1 yıl kaldığını öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde 34 yaşındaki İsmail Alınmış yönetimindeki 07 FC 516 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Otomobil, bu sırada kavşakta bulunan Mehmet K. yönetimindeki 06 EJ 646 plakalı otomobile sol taraftan çarptı.

MOTOR FIRLADI

Kazanın ardından savrulan Alınmış'ın kullandığı otomobil, önce refüjdeki bariyerlere, ardından yaklaşık 40 metre ilerideki elektrik direğine çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilin motoru araçtan fırladı.

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GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Alınmış ve arkadaşı Uğur Doğan, sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı. Alınmış hayatını kaybederken, Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Alınmış'ın bir süredir cezaevinde olduğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenildi. Kazada aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Doğan'ın tedavisi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Doğan'ın sabah saatlerinde ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

1 YIL SONRA CEZASI BİTECEKTİ

Alınmış'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından Döşemealtı Kovanlık Köyü'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kurum önünde bekleyen ağabey Şeref Alınmış, “Kazanın tam oluş nedenini bilemiyorum. Dün akşam saatlerinde haber aldık ve yola çıktık. Kardeşim kaza yerinde vefat ettiği için direkt morga geldik. Acılıyız ve üzüntülüyüz. Virüs nedeniyle kardeşim 20 gün önce cezaevinden izinli olarak çıktı. Cezasının bitmesine de 1 yıl kadar kalmıştı." dedi.