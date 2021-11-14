Serik ilçesinde çocuklar, kendilerinden küçük iki çocuğu dövüştürdü. Çocukları, birbirlerine tekme ve yumruk atan çocukları çekip ‘vur vur’ diyerek tezahürat yaptı.

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir sitenin önünde oynayan çocuklar kendilerinden ufak iki çocuktan dövüşmelerini istedi.

Ağabeylerinin ısrarı ile dövüşmeye başlayan çocuklar, birbirlerine yumruk atıp ve tekme ile saldırmaya başladı.

“KİM VURURSA O KAZANIR”

O sırada gençlerin “Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi Polat, aslanıma benim. Vursana oğlum.” şeklinde tezahürat yaptı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE KALDIRILDI

Çocuklar, o anları cep telefonu ile kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aileler ve izleyenler tarafından büyük tepki çeken görüntüler, kısa sürede kaldırıldı.

Antalya’da, çocukları dövüştürüp tezahürat yaptılar ViDEO