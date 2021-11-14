- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’da, çocukları dövüştürüp tezahürat yaptılar
Antalya’da, çocukları dövüştürüp tezahürat yaptılar
Serik ilçesinde çocuklar, kendilerinden küçük iki çocuğu dövüştürdü. Çocukları, birbirlerine tekme ve yumruk atan çocukları çekip ‘vur vur’ diyerek tezahürat yaptı.
- İHA
- 14.11.2021 - 14:01
- Güncelleme : 14.11.2021 - 14:42
Antalya’nın Serik ilçesinde, bir sitenin önünde oynayan çocuklar kendilerinden ufak iki çocuktan dövüşmelerini istedi.
Ağabeylerinin ısrarı ile dövüşmeye başlayan çocuklar, birbirlerine yumruk atıp ve tekme ile saldırmaya başladı.
“KİM VURURSA O KAZANIR”
O sırada gençlerin “Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi Polat, aslanıma benim. Vursana oğlum.” şeklinde tezahürat yaptı.
GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE KALDIRILDI
Çocuklar, o anları cep telefonu ile kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Aileler ve izleyenler tarafından büyük tepki çeken görüntüler, kısa sürede kaldırıldı.
Antalya’da, çocukları dövüştürüp tezahürat yaptılar ViDEO