Antalya'da sınav dönüşü kaza: 5 çocuk yaralandı Muratpaşa ilçesinde içerisinde 5 çocuğun bulunduğu araç, sınav dönüşü eve giderken kaza yaptı. Sürücü ve 12 yaşındaki bir çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 13.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Şehir merkezinden Kepez ilçesine doğru seyir halinde olan Burcu Acar idaresindeki otomobil, alt geçide gireceği sırada kontrolden çıktı.

Araç önce refüje ardından yön tabelasına çarparak savruldu.

O esnada arkadan gelen M.A. yönetimindeki araç, yola savrulan Acar yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kazayı gören sürücüler, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesi için ihbarda bulundu.

Otomobildeki çocuklar da yaralandı

Kazada Burcu Acar otomobile sıkıştı.

Araçta bulunan 12 yaşındaki Emir Turan Aksoy, 12 yaşındaki Yağmur Su Uyanık, 2 yaşındaki bebek Yusuf Selim Acar ve adı öğrenilemeyen 12 yaşlarında 2 çocuk yaralandı.

Diğer otomobilin sürücüsü M.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

Yaralı çocuklar arasından durumu hafif olanlar, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü Burcu Acar ve vücudunda kırıklar bulunan Emir Turan Aksoy ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Aileler gözyaşlarını tutamadı

Yaralı çocukların aileleri, kazayı duyar duymaz panik halinde bölgeye geldi.

Çocuklarının kaza esnasında yaralandığını gören aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Selim Acar isimli bebek, sağlık görevlilerinin kucağında ambulansa alındı.

Sınav dönüşü kaza yaptılar

Burcu Acar ve otomobildeki çocukların eğitim merkezinde sınava girdikleri, kaza anında evlerine dönmekte oldukları öğrenildi.

"Kaçırdığı yola tekrar girmeye çalıştı"

Kazayı görüp yardımda bulunan Ferhat Yumuşak, "Abla yolu kaçırarak tekrar yola girmeye çalıştı. Buradan da refüje daldı ve kırmızı otomobil gelip çarptı. Kırmızı otomobilin suçu yok. Kaza sonrasında otomobilde bulunan 5 çocuk ile sürücü yaralandı. Sürücü kazada sıkıştı. Sonrasında sağlık ve itfaiye ekipleri gelerek yaralıları ambulansa aldı." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)