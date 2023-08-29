Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
Alevler bu kez Antalya'da yükseldi...
Manavgat'ta bulunan Hazine'ye ait çöp dökülen bölgede çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi.
Ekipler seferber oldu
İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Belediyesi ekipleri bölgeye seferber oldu.
Ormanlık alan dışındaki yangının yakınındaki yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevler söndürüldü
Orman İşletmesine ait 2 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait iş makinesi ve su tankerleri ile 30 dolayında jandarma ve yangın işçisi, yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın, etrafa yayılmadan kontrol altına alındı.