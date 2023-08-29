Antalya'da çöp dökülen alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı Manavgat ilçesinde çöp dökülen Hazine'ye ait arazide çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin seferberliği ile alevler kısa sürede söndürüldü.

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İHA

Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Alevler bu kez Antalya'da yükseldi...

Manavgat'ta bulunan Hazine'ye ait çöp dökülen bölgede çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Belediyesi ekipleri bölgeye seferber oldu.

Ormanlık alan dışındaki yangının yakınındaki yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler söndürüldü

Orman İşletmesine ait 2 helikopter, 2 arazöz ve 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye, Manavgat Belediyesine ait iş makinesi ve su tankerleri ile 30 dolayında jandarma ve yangın işçisi, yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangın, etrafa yayılmadan kontrol altına alındı.