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Antalya'da cumhuriyet tarihinin en yüksek miktardaki kaçak içki operasyonu yapıldı

Antalya'da cumhuriyet tarihinin en yüksek miktardaki kaçak içki operasyonu yapıldı Antalya'da, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kaçak içki olduğu kaydedildi.