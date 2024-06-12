Antalya'da cumhuriyet tarihinin en yüksek miktardaki kaçak içki operasyonu yapıldı

DHA
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili kurum görevlileri, turizm sezonunun açılışıyla otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı bilgisiyle çalışma başlattı.
Tam 3 milyon 550 bin şişe ele geçirildi
Polis ekiplerinin 2 depoda yaptığı aramada, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.
60 milyon liralık kaybın önüne geçildi
Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu, yaklaşık 60 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği kaydedildi.
2 kişi gözaltına alındı
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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