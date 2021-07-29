Bir arsa davasında M.İ. aleyhine şahitlik yapan aile, plaj şemsiyesinin sopası ile darbedildi. Aileden Seda Güzel’in bileği kırılırken, anne Gülbahar Görgülü’nün omzuna 9 dikiş atıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde, bir arsa davasında Ziraat Teknikeri Seda Güzel (31) ile annesi Gülbahar Görgülü (56) ve babası İrfan Görgülü (56), M.İ. aleyhine şahitlik yaptı.

25 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde annesi ve çocuklarıyla apartmandan çıkan Seda Güzel, aralarında sorun olan ve aynı binada yaşadıkları M.İ. ile karşılaştı.

M.İ. tarafından hakarete uğrayan Seda Güzel ve Gülbahar Görgülü’nün tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile M.İ. elindeki plaj şemsiyesinin sopasıyla Gülbahar Gördülü’ye vurdu.

6 AYLIK TORUNU YERE DÜŞTÜ

Görgülü'nün kucağındaki 6 aylık torunu Neslihan Karel Güzel yere düştü.

Seda Güzel, M.İ.'nin elindeki şemsiye sopasını almak isteyince M.İ., Güzel'in sağ bileğini çevirerek kırdı.

İrfan Görgülü, kızı ve eşinin darbedilmesine tepki gösterince M.İ.'nin yakınları İrfan Görgülü'nün gözüne yumruk attı.

Aile darp raporu alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Gülbahar Görgülü’nün omzuna 9 dikiş atılırken, Seda Güzel’in sağ kolu alçıya alındı.

Baba İrfan Görgülü'nün de sağ gözü morardı.

M.İ., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Antalya’da davada şahitlik yaptılar, şemsiye sopasıyla darbedildiler VİDEO



“ÇOCUĞUMU YERDE GÖRDÜM, KUCAĞIMA ALAMADIM”

Seda Güzel, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü apartmandan annemle çıkarken şahısla karşılaştık. Şahıs başını sallayarak tehditte bulundu. Bize küfretmeye başladı ve olay kısa sürede büyüdü. Annemin kucağında 6 aylık bebeğim, kolumda bebek çantam, yanında da 3,5 yaşında kızım vardı. Bir anda şahıs, plaj şemsiyesinin sopasını annemin omzuna vurdu. Annemi ve bebeğimi korumaya çalıştım. Şahsın elindeki sopayı almaya çalıştım ama bileğimi kırdı. Sopa elinde kaldı. Çocuğumu yerde gördüm ama kucağıma alamadım.

“NE KUCAĞIMA ALABİLİYORUM NE EMZİREBİLİYORUM”

Annemin sağ omzu kaval köprücük kemiği kırık, 9 dikiş atıldı. Benim sağ bileğim kırık alçılı. Ne çocuğumu kucağıma alabiliyorum ne de emzirebiliyorum. Kızım korkmasın diye alçının üzerine küçük küçük resim yapıyorum. Bu durumu kızıma anlatmak bir anne için çok zor. Bu kızım için bir resim tablosu.” Güzel, adaletin kısa sürede yerini bulmasını ve plaj şemsiyenin silah sayılmasını istediklerini belirtti.

“BİZ EVE MAHKUM OLDUK”

Olay sonrası evden çıkamadıklarını anlatan Güzel, "Kapıyı kilitliyorum. Şahıs dışarıda geziyor, biz eve mahkum olduk. Bebeğimin altını alamıyorum, kucaklayamıyorum. Kızım, 'Anne sen yedirir misin' dediği zaman ellerimle bunu yapamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sağ gözü aldığı yumruk darbesi ile moraran İrfan Görgülü ise, "Adalet inşallah yerini bulur." dedi.

“BEN ÖLSEYDİM Mİ TUTUKLANACAKTI”

Gülbahar Görgülü ailece mağdur olduklarını belirterek, "Büyük bir ameliyat geçirdim. Şahıs dışarıda geziyor. Dışarı çıkamıyoruz. O şemsiye biraz yukarı, şah damarıma gelse ben şu an ölmüştüm. Ben ölünce mi adalet yerini bulacak. Bu şahıs ben ölseydim mi tutuklanacaktı?" diye konuştu.