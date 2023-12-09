Antalya'da denize düşen otomobildeki 2 genç öldü

AA & Ensonhaber
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi'nde bulunan iskelede, henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil denize düştü. İddiaya göre, araç manevra yaparken kontrolü kaybederek denize yuvarlandı.
2 gencin cansız bedeni çıkarıldı
Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı dalgıçlar olay yerine intikal etti.
Zorlu mücadelelerin ardından, araç içerisinde bulunan B.Ç. (24) ve Y.Z. (22) isimli gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.
Trajik olayın ardından otomobil vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Güvenlik birimleri, olayın detaylı soruşturması için çalışmalara başladı.
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