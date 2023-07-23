Antalya'da depo yangını: Dumanlar gökyüzünü siyaha boğdu

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir depoda çıktı.

Depodan dumanların çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

kısa sürede alev topuna döndü.

Çalışmalar 1 saat sürdü

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında depoda bulunan malzemelerin yandığı öğrenildi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Çıka duman ise gökyüzünü kapladı.

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"Geldiğimizde kimse yoktu"

Yangını görerek olay yerine koşan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Evlerin yandığını gördüm. Ekiplere haber verdim. İçeride kimse göremedim. Biz geldiğimizde kimse yoktu.