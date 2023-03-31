Antalya'da depremzede aileden 3 kişinin öldüğü kaza anı Kahramanmaraş depremlerinin ardından Alanya'ya yeni bir hayat için yola çıkan ailenin yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Antalya'nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Sefa Cengiz idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrularak yağmur suyu kanalına giren otomobil, metrelerce sürüklenip takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişi vefat etti Ekipler, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı araç sürücüsü Sefa Cengiz ile yolcu Bilge Cengiz, sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayaz Cengiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kahramanmaraş'tan geliyorlardı Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yapan araçta vefat edenlerin, depremin merkezi Kahramanmaraş'tan geldikleri öğrenildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.