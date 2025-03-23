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AA & Ensonhaber

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.D. (40) yönetimindeki 07 BSU 717 plakalı yolcu otobüsü, Gazi Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle refüjdeki ağaçlara çarptı. Olayın hemen ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

Kazada, sürücü A.D., iki personel ve üç yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazanın nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

"OTOBÜSÜN NASIL KAYDIĞINI BİLMİYORUM"

Yolculardan Yusuf Çevik, "Ben şok oldum. Otobüs sola doğru kaydı. Nasıl kaydığını bilmiyorum ama sola doğru manevra yapmaya başladı. Demirleri ve ağaçları söke söke durduk. Otobüste 3 yolcu vardık. Ben Alanya'dan bindim ve Bursa'ya gidiyordum" dedi.

Otobüsün yedek şoförü Tekin Yılmaz, "Seyir halindeydik, otobüs sola doğru gitmeye başladı. Hemen direksiyonu tuttum ama kilitli gibi hali vardı. Müdahale edemedim, refüje çıkınca da kaza meydana geldi" diye konuştu.

Kaza sonrası trafik polisleri yolun tek şeridini kapatırken, otobüs ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.