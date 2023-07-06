Antalya'da ağızlıksız doberman, labrador cinsi köpeğe ve sahibine saldırdı Eşi ve köpeğine doberman cinsi köpeğin saldırısını engellemek isteyen adam, aynı köpeğin saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi olurken köpekler de ayrı araçlarla veterinere götürüldü.

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İHA

Sokak köpeklerinin sebep olduğu olaylar her geçen gün artıyor...

Öte yandan ağızlıksız ve tasmasız gezen doberman da onlarca vatandaşa zarar verdi.

Bir yeni olayın adresi Antalya’nın Manavgat ilçesi oldu.

Meltem Bedir, labrador cinsi köpeğini tasmalı bir şekilde yanına alarak evinin önünde bulunan Harun Reşit Parkı'na gezdirmeye çıktı.

Parka girdikleri sırada, parkta 13-14 yaşlarında olduğu iddia edilen kızın yanında bulunan tasmasız ve ağızlıksız doberman cinsi köpek, labrador cinsi köpeğe ve sahibine saldırdı.

Köpeğiyle birlikte saldırıya uğradı

Bu sırada eviyle park arasındaki yolda bekleyen Meltem Bedir’in eşi Ceyhun Bedir, eşini ve köpeğini korumak amacıyla araya girdi.

Doberman cinsi köpek, labrador cinsi köpeği kulağı ve boynu başta olmak üzere birçok yerinden yaralarken, Ceyhun Bedir’i de kolundan ısırdı.

Köpekler veterinere götürüldü

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edilirken, Ceyhun Bedir, kardeşinin aracıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne, köpekleri ise bir başka araçla veterinere götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekibi, köpeği gezdiren genç kızı polis merkezine götürdü.

Hastaneye kaldırıldı

Kardeşi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Ceyhun Bedir, tedavisinin tamamlanmasının ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nden ayrıldı.

"Doberman köpeğimize ve eşine saldırdı"

Köpek hakkında gerek sahibini gerekse yetkilileri defalarca uyardıklarını belirten Ceyhun Bedir, şu ifadeleri kullandı:

Her zaman olduğu gibi eşim köpeğimizi alıp evimizin önünde bulunan parka gezdirmeye götürdü.



Bu sırada, çocuk denilebilecek yaştaki kız çocuğunun yanında tasmasız ve ağızlıksız olarak bulunan doberman, köpeğimize ve eşine saldırdı. Ben de onlara bir şey olmaması için araya girdim.



Köpeğimizi birçok yerinden beni de kolumdan ısırdı. Köpeğimiz veterinerde ben de hastanede tedavi gördüm. Bu olayın yaşanmasına neden olanların gerekli cezayı almalarını istiyorum. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım.

"Hem köpek hem de sahibi yaralanmış durumda"

Olaya tanık olan bir vatandaş, doberman cinsi köpeğin parkta sürekli olarak tasmasız gezdirildiğini, bu durumdan sadece kendilerinin değil parka gelen herkesin rahatsız olduğunu belirterek, şöyle dedi: