Antalya'da dolandırıcılar iftira atıp para istedi: Soluğu savcılıkta aldı Antalya'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan Ersan Hayıt, WhatsApp üzerinden dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılar, Hayıt'ı "reşit olmayan bir kıza cinsel içerikli mesaj gönderdiği" iddiasıyla dolandırmaya çalıştı.

İHA

Dolandırıcılar, masum vatandaşları hedef almaya devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamu kurumunda çalışan Ramazan Ersan Hayıt, WhatsApp üzerinden "17 yaşındaki reşit olmayan kıza WhatsApp üzerinden cinsel istismarda bulunduğunuz belgelendi. Cumhuriyet Savcılığına hakkınızda suç duyurusunda bulunmaya gidiyorum." yazan bir mesaj aldı.

Mesajı ciddiye almayan Hayıt, ertesi gün WhatsApp üzerinden kendisine konu ile ilgili çeşitli evrakların gönderilmesiyle hayrete düştü.

"Para istediler"

E-Devlet barkodlu olarak gönderilen evraklarda, Hayıt'a yönelik 5 yıl hapis ve 250 bin TL tazminat cezası verildiği, bir başka evrakta ise uzlaşma kararı çıktığı söylenildi.

Uzlaşma kararı kapsamında, Hayıt'ın dosya kapama bedeli olarak 20 bin TL ödemesi, ödememesi durumunda ise uzlaşma kararının iptal olacağı bildirildi.

"Parayı ödemeyi düşündüm"

Hayıt, olayla ilişkisi olmamasına rağmen böyle bir suçlamanın duyulmasını kabullenemeyeceğini belirterek bir an intihar etmeyi, aracını satıp istenilen parayı göndermeyi düşündüğünü dile getirdi.

Ne yapacağını bilemeyen, suçlamanın ağırlığı karşısında şaşkına dönen Hayıt, ertesi gün savcılığa giderek durumu bildirdi.

Evrakların sahte olduğunu öğrenen Hayıt, rahat bir nefes aldı.

"Kapı her çalındığında korktum"

Ramazan Ersan Hayıt, yaşadığı korku dolu anlar ile ilgili şu sözleri söyledi:

İftira olduğunu bilsem bile böyle bir suçlama karşısında ne yapacağımı düşünüp durdum. Akşam evime gittiğimde kapı çaldığında, ‘acaba polis mi geldi’ korkusuna kapıldım. Bir ara intihar etmeyi düşündüm. Arabamı satıp istenilen parayı ödemeyi düşündüm. Sabaha kadar uyuyamadım. Adliyede bir arkadaşımı aradım. Hemen gelip savcıyla görüşmemi istedi. Gidip görüştüğümde bu durumun nitelikli dolandırıcılık teşebbüsü olduğunu öğrenince yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Benim de 2 tane kızım var. Böyle bir suçlamanın altından kalkamazdım.

"Başkaları da bu tuzağa düşmesin"

Dolandırıcıların her gün yeni bir yöntem denediğine şahit olunduğunu belirten Hayıt, “Başka vatandaşlarımızın dolandırıcıların oyununa gelmemesi için yaşadığım olayı paylaşıyorum. Böyle bir olayla karşılaşanlar hemen adliyeye koşsun.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)