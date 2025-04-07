Antalya'da düğündeki gelin ve damadın evi yandı

AA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nden kara dumanlar yükseldi.

Akşam saatlerinde mahalledeki bir binanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

EVİN YENİ EVLİ ÇİFTE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yangın sırasında ev sahibi Suriyeli çiftin düğünlerinin olduğu öğrenildi.

Gelin arabasıyla eve gelen damat üzüntü yaşadı.

DÜĞÜN SALONUNA GERİ DÖNDÜ

Yangın ve evdeki hasarla ilgili bilgi alan damat, ardından düğün salonuna döndü.

Mahalle sakini Müslüm Nar, gazetecilere, yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

"EN MUTLU GÜNLERİNDE MUTSUZ BİR OLAY YAŞANDI"

Ev sahibi çiftin önce evlerinin önünde kutlama yaptığını ardından düğün salonuna geçtiğini anlatan Nar, "Onlar gittikten kısa süre sonra yangın çıktı. Damat ve gelin en mutlu günlerinde mutsuz bir olay yaşadı." dedi.