Antalya'da dükkan sahibini bulamayınca aldıklarını kameraya gösterip parasını bıraktı Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bir markete giren küçük çocuk, iş yeri sahibini göremeyince, aldığı ürünleri kameraya gösterip, ücretini tezgaha bıraktı. İş yeri sahibi ise, 'İnşallah bunlar insanlarımıza örnek teşkil eder' dedi.

DHA

Antalya'da yürekleri ısıtan görüntü...

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde market sahibi olan Ömür Erhan Akın, öğle arasında dükkanını kapatarak ayrıldı.

Akın, iş yerinden ayrılırken dükkanın otomatik kepeklerinde meydana gelen arıza nedeniyle girişin açık kaldığını fark etmedi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ BULAMADI

O sırada hafta sonu sanayideki bir iş yerinde çıraklık yapan 7'nci sınıf öğrencisi Yaşar Ümit Sertel, kola ve bardak almak için kapısı açık markete girdi.

İçeride kimsenin olmadığını fark eden Sertel, market sahibine seslendi ancak karşılık alamadı.

ALDIKLARINI GÖSTERİP PARASINI BIRAKTI

İş yeri sahibini bulamayan çırak, aldığı kola ve bardağı dükkandaki güvenlik kamerasına gösterdi, ardından aldıklarının ne kadar tuttuğunu hesaplayıp, ücretini tezgaha bıraktı.

Aldıklarını ve bıraktığı parayı kameraya gösteren çırak, iş yeri sahibi markete döndüğünde ona da haber verdi.

"KAMERA KAYITLARINI GÖRDÜM, GURUR DUYDUM"

6 yıldır market işiyle uğraştığını söyleyen Ömür Erhan Akın, "Dükkandaydım, bir an için işim çıktı. O arada dükkanın otomatik kepenklerini kapattığımı zannettim. Kumandaya bastım sandım, kepenkler kapanmamış. Başka bir dükkanda birkaç dakikalık işim vardı.

Çocuğun biri markete gelmiş, aslında çırak, bir şeyler almış. Birkaç saat sonra geldi, kendisi söyledi. 'Abi, ben şunları aldım' dedi. Bir baktım tezgahın üzerinde para var. Sonra kamera kayıtlarını gördüm. Kola ve bardak almış, parasını tezgaha bırakmış. Ben de gurur duydum.

"İNŞALLAH İNSANIMIZA ÖRNEK TEŞKİL EDER"

Böyle insanların, ailelerin bu çocukları yetiştirip, buralarda çalıştırması bizim için mucize gibi. Aldıklarını kameraya gösteriyor, orada çok gurur duydum. Ücretini de bırakıyor zaten fiyatları az çok biliyorlar.

Çok mutlu oldum, sevindim. Bir çırak için güzel bir şey, inşallah bunlar insanlarımıza örnek teşkil eder diye" konuştu.

"İKİ SAAT SONRA GELİP DÜKKAN SAHİBİNE ANLATTIM"

Sanayideki iş yerinde hafta sonları çıraklık yaptığını söyleyen Yaşar Ümit Sertel ise, "Dükkana geldiğimde hiç kimse yoktu. Arka tarafa da baktım, kimse yoktu. Bağırıp, çağırdım kimse yoktu. Ben de fiyatını bildiğim için kola almıştım. Kasanın arkasına geçip, bardak almıştım. 70 lira tuttuğunu bildiğim için parayı tezgaha bıraktım, aldıklarımı ve parayı kameraya da gösterdim. 2 saat sonra geri geldim, dükkan sahibine olayı anlattım. Sonra da marketçi abi kamera kayıtlarını izlemiş." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)