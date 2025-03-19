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İHA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Antalyalı vatandaşların ve şehre gelen ziyaretçilerin sağlığı ve huzuru için kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerinin son denetimlerinde, kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu.

"2 BİN 315 PARFÜM İMHA EDİLDİ"

Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen, özellikle yabancı turistleri yanıltan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler zabıta ekiplerince imha edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Volkan Sönmez, merdiven altı olarak tabir edilen parfümlerin sağlıksız şartlarda üretildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: