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    Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar

    Elektrikli bisiklete tutunarak seyahat eden 2 patenli çocuk ve elektrikli bisiklet sürücüsü, trafik kurallarını altüst ederek yolculuk yaptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
    • 16.06.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 16:30
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    Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli çocuk, trafikte tehlikeli anlar yaşattı.

    Sokak arasından ana caddeye çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu, Lara bölgesine kadar devam etti.

    Manevralar yapan gençlerin, bazı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali de yaptıkları görüldü.

    Kayıt altına alındı

    Araçların arasından hızla geçen çocuklar, bir süre sonra gözlerden kaybolurken bir sürücü o anları kayıt altına aldı.

    Patenli bir çocuk yaşamını yitirmişti

    İHA'nın haberine göre; trafikte yürekleri ağza getiren çocuklar, geçtiğimiz günlerde otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden patenli genci akıllara getirdi.

    Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar

    Antalya da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar #1

    Antalya da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar #2

    Antalya da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar #3

    Antalya da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar #4

    Antalya da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar #5

    Antalya da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar #6


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