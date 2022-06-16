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Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar

Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar

Elektrikli bisiklete tutunarak seyahat eden 2 patenli çocuk ve elektrikli bisiklet sürücüsü, trafik kurallarını altüst ederek yolculuk yaptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.