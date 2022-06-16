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- Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar
Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar
Elektrikli bisiklete tutunarak seyahat eden 2 patenli çocuk ve elektrikli bisiklet sürücüsü, trafik kurallarını altüst ederek yolculuk yaptı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
- 16.06.2022 - 15:56
- Güncelleme : 16.06.2022 - 16:30
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan 2 patenli çocuk, trafikte tehlikeli anlar yaşattı.
Sokak arasından ana caddeye çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu, Lara bölgesine kadar devam etti.
Manevralar yapan gençlerin, bazı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali de yaptıkları görüldü.
Kayıt altına alındı
Araçların arasından hızla geçen çocuklar, bir süre sonra gözlerden kaybolurken bir sürücü o anları kayıt altına aldı.
Patenli bir çocuk yaşamını yitirmişti
İHA'nın haberine göre; trafikte yürekleri ağza getiren çocuklar, geçtiğimiz günlerde otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden patenli genci akıllara getirdi.
Antalya'da elektrikli bisiklete tutunarak yolculuk yapan patenli çocuklar