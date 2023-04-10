Antalya'da elektrikli motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralandı Küçük çocukların kullandığı elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 yaşındaki Mevlüde Dilimen 14 yaşındaki Muhammed Dilimen ile yolculuk yaptı.

Bu sırada Adem Göğsu’nun kullandığı 07 ERG 59 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Mevlüde Dilimen ve elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Dilimen yaralandı.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan çocuklar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Para cezası uygulandı

Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri tarafından elektrikli motosikletin ruhsat sahibi Sabahat Dilimen’e ehliyetsiz kişiye araç vermekten 8 bin 190 TL idari yaptırım uygulandı.