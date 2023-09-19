Antalya'da eşini öldüren katil polise teslim oldu Döşemealtı ilçesinde İbrahim Güzelçolak, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 25 yıllık eşi Nadire Gözelçolak'ı, kırma av tüfeğiyle başına ateş ederek öldürerek polis merkezine gitti.

DHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Döşemealtı Belediyesi'nden yakın zamanda emekli olan kepçe operatörü 48 yaşındaki İbrahim Güzelçolak, geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle 42 yaşındaki eşi Nadire Güzelçolak ile tartıştı.

İbrahim Güzelçolak, evde bulunan kırma av tüfeğini eline aldı, Nadire Güzelçolak banyoya kaçtı.

İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi eşinin başına tek el ateş ederek evden ayrıldı.

Polise teslim oldu

İbrahim Güzelçolak, damadını arayarak eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İfadesinde cinayeti itiraf etti

İncelemelerin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İbrahim Güzelçolak'ın polisteki ifadesinde, kıskançlık dolayısıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)