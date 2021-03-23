Antalya'da eşini öldüren katile arkadaşları destek çıktı

Cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren katil koca, adliye girişinde arkadaşları tarafından iltifatlarla karşılandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Besat D. (52), 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli olarak ayrıldı.

D., Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde, H.B. idaresindeki motosiklette yolcu olarak bulunan boşanma aşamasındaki Rabia D.'yi (34) takibe aldı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D., tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞLARI İLTİFAT YAĞDIRDI

Adliye girişinde arkadaşlarının, "Adamsın, adam, adamın kralısın" demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D.'nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesinin alındığı öğrenildi. Rabia D.’nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları ve daha sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

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